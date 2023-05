Con un inizio delle riprese fissato idealmente a gennaio 2024, e con Guardiani della Galassia Volume 3 oramai alle spalle, James Gunn è pronto a scegliere i personaggi di punta del suo Superman: Legacy.

Nelle ultime ore ci sono state un mucchio di voci sugli attori che sono in fase di considerazione. Deadline sostiene ad esempio che per il ruolo di Superman ci sarebbero in gara David Corenswet, Tom Brittney, Nicholas Hoult, Jacob Elordi e Andrew Richardson. Corenswet, apparso in Pearl con Mia Goth, dovrebbe addirittura fare uno screen test tra fine maggio e inizio giugno.

Se per alcune fonti Hoult punterebbe al ruolo del protagonista, per altre invece sarebbe in lizza per quello di Lex Luthor. Per la nemesi di Superman si dice che il regista abbia parlato con “un paio di attori di Guardiani della Galassia“, ma stando a TheWrap le strade potrebbero essere diverse visto che la produzione potrebbe puntare a un attore non caucasico per quello che è stato definito come “Apex Lex”, una versione del personaggio che nei fumetti ottiene dei poteri che gli permettono di rivaleggiare con Superman.

Per il ruolo di Lois Lane, spiega THR, in lizza ci sarebbero Emma Mackey, Rachel Brosnahan, Phoebe Dynevor e Samara Weaving. Brosnahan a quanto pare avrebbe fatto un provino “straordinario”, ma a 32 anni potrebbe essere troppo in là con l’età rispetto alle intenzioni di Gunn di puntare ad attori poco più che ventenni.

Non si è fatta attendere la risposta di James Gunn, che su Twitter ha spiegato:

Per tutti quelli che lo stanno chiedendo, non commenterei mai su chi sta facendo un PROVINO per un ruolo. Sono solo affari dell’attore e non è una cosa che discuterei pubblicamente a meno non sia di loro iniziativa (come Glenn Howerton o Zachary Levi che hanno fatto un provino e sono stati in prima linea per il ruolo di Star-Lord). Per il momento una sola persona è stata scelta nel CAST di Superman: Legacy e non è nessuno dei personaggi soliti nel mondo di Superman.

For all of you asking, I would never comment on who is or isn’t AUDITIONING for a role. That’s the actor’s business only & isn’t something I’d make public unless they did it first after the fact (like @GlennHowerton or @ZacharyLevi having auditioned for Star-Lord & being top… — James Gunn (@JamesGunn) May 13, 2023

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran e uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

