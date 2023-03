Superman Lives: Nicolas Cage non ha ancora capito perché il film non sia stato fatto

Nel novero dei film sviluppati per qualche tempo, ma mai effettivamente entrati in produzione, uno dei più leggendari e discussi è di sicuro Superman Lives, il cinecomic che, per la regia di Tim Burton e con una sceneggiatura di Kevin Smith, avrebbe visto Nicolas Cage nei panni dell’icona della DC Comics.

Nell’evento organizzato a Miami da Variety durante il quale è stato attribuito all’attore il Variety Legend & Groundbreaker Award, si è parlato anche di Superman Lives considerato che per Nicolas Cage, dopo tutti questi anni, non è ancora ben chiaro perché il film non sia stato fatto.

Non sono sicuro al 100% del perché non sia stato fatto. Volevano Renny Harlin alla regia del film. Ne parlammo. Stavo girando un altro film, lui venne nella mia roulotte per discuterne. Mi piaceva Renny ma ho pensato che se lo dovevamo fare, dovevamo fare centro. E per me doveva esserci Tim Burton alla regia. Lo chiamai e gli chiesi se gli andasse di farlo. Non fu Tim Burton a ingaggiare me, fui io a ingaggiare Tim Burton. Disse di sì. Avevo amato quello che aveva fatto con Michael Keaton e Batman, ero un suo grande fan.

Poi aggiunge:

Amavo Mars Attacks. Ho sempre pensato che quel film fosse fantastico, un film rivoluzionario. Lui è un regista innovativo. Ma alla Warner erano spaventati proprio da Mars Attacks perché il film non andò bene al botteghino, persero un sacco di soldi. Questi film strani, che rivoluzionano le cose andando contro le convenzioni, fanno inca**are sempre molta gente. Persero entusiasmo. E avevano già speso un sacco di soldi costruendo i set, per i costumi e tutto il resto. Ma non si sa mai. Non voglio fare il criptico Cage, ma non si sa mai. Era una sorta di Superman anni 80, con dei capelli neri e lunghi da samurai. Un Superman diverso, emo. Ma non siamo mai riusciti a girarlo.

Superman Lives avrebbe dovuto riportare l’Uomo d’Acciaio al cinema negli anni ’90. Si trattò di uno dei tanti progetti della Warner per far ripartire la serie, progetti per la quale negli anni spese milioni di dollari (si parla di una cinquantina in totale, tutti conteggiati nel budget finale di Superman Returns, motivo per cui raggiunse la cifra colossale di quasi trecento milioni di dollari) e che non vennero mai realizzati.

FONTE: Variety