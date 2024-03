Come riportato dalla stampa locale, James Gunn ha svelto Svalbard, in Norvegia, per le riprese di Superman, il cinecomic DC in arrivo l’anno prossimo.

La città ha accolto la seconda grossa produzione, dopo Mission: Impossible 8, girato l’anno scorso.

“Abbiamo girato le prime scene per quando Superman vola alla fortezza di ghiaccio” ha detto il regista riferendosi alla Fortezza della solitudine. “Cercavamo un luogo che fosse bello e dal paesaggio artico, abbiamo valutato molte ambientazioni nel mondo. Ma un mucchio di cose ci hanno portato a Svalbard. Una è la bellezza naturale, l’altra è che il paesaggio è molto variegato, a differenza di altri posti. La natura regala un’emozione speciale“.

James Gunn on the ‘SUPERMAN’ set in Svalbard, Norway! pic.twitter.com/Kfd4vHvv2g — DC Film News (@DCFilmNews) March 5, 2024

PRIMER VISTAZO al equipo de rodaje de #Superman en Svalbard. James Gunn confirma que son escenas que involucran la llegada de Superman a la Fortaleza de la Soledad. Escenarios reales. 👌🏻 pic.twitter.com/BpOOXHRJcz — DC Unlimited (@DCEUMX) March 5, 2024

In Superman David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan sarà Metamorpho e María Gabriela de Faría vestirà i panni di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult, infine, sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

