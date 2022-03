Con l’uscita nelle sale dila Warner Bros. ha voluto in qualche modo omaggiare il cinecomic DC “Batmanizzando” altri poster di tutti gli altri film tratti da fumetti targati Warner.

Tra i titoli presi in considerazione troviamo Superman, Superman 2, Superman 3, Superman 4, Superman Returns, Batman, Batman il ritorno, Batman Forever, Batman & Robin, Suicide Squiad, The Suicide Squad, l’Uomo d’acciaio, Lanterna Verde, Watchmen, V per Vendetta, Constantine, Catwoman, Shazam!, Batman v Superman, Wonder Woman, Wonder Woman 1984, Aquaman, Joker, Justice League e Birds of Prey.

Potete vedere alcuni esempi qua sotto:

Vi ricordiamo che The Batman è disponibile, solo al cinema, dal 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

