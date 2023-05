Sul profilo Instagram ufficiale della pellicola, Makoto Shinkai ha condiviso alcune immagini e video che mostrano i cambiamenti che sta apportando all’aspetto visivo del suo ultimo film, Suzume (LEGGI LA RECENSIONE).

Nei post, che potete vedere di seguito, il regista giapponese mostra la differenza tra il “prima” e il “dopo”:

Suzume è arrivato nei cinema italiani lo scorso 27 aprile. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda, di seguito vi riportiamo la sinossi:

Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe. Suzume, un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l’unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone.