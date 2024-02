Sono passati solo pochi giorni dalla morte di Carl Weathers, indimenticato Apollo Creed nella saga di Rocky. Ospite del Kelly Clarkson Show, Sylvester Stallone ha voluto ricordare il collega.

Qui sotto trovate il video integrale:

Racconta Sylvester Stallone il primo straordinario incontro con Weathers:

Non riuscivo a trovare nessuno che interpretasse la parte. Nessuno aveva tutti gli elementi giusti. La voce magari era troppo alta o non erano abbastanza grossi o atletici. È difficile trovare tutto in una persona. Erano le otto di sera e la persona che volevo mollò perché voleva partecipare a una gara ciclistica. Ovviamente non era un attore, ma aveva il fisico. Erano le 20:30 e arriva questo tipo, arrabbiato tipo: “Perché sono qui?”. Quindi arriva, infiammato, e dice (imitando una voce profonda e arrabbiata ndr): “Be, cosa faccio?” E io: “Okay, la voce va bene”. Poi si toglie la giaccia. Sempre io: “Spalle ottime”.

Racconta che poi hanno provato qualche colpo e quell’uomo era fortissimo, perfetto per la parte. Conclude l’aneddoto:

E poi lui dice: “Avrei fatto meglio se aveste assunto un vero attore invece di… tu cosa fai? Lavori in ufficio?”. Gli rispondono: “No, lui è Rocky.” E lui: “Ah okay, come va Rocky?”. Allora io ho pensato: “Arrogante. Ce l’abbiamo!”

Stallone aggiunge che Carl Weathers non solo era perfetto per la parte, ma era una di quelle persone che non pensi mai potrebbero morire. Insieme Apollo Creed e Rocky erano un duo inscindibile.

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate