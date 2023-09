Dal Festival di Toronto, dove ha presentato il documentario sulla sua vita intitolato Sly, Sylvester Stallone ha potuto ricordare la lavorazione del film che l’ha trasformato in star leggendaria, ovvero il primo Rocky diretto da John G. Avildsen (scritto e interpretato dallo stesso Stallone).

Parlando con l’Hollywood Reporter, Stallone, in merito alle prime fasi della scrittura di Rocky fatte mentre lavorava come usciere in un cinema dice che:

Ho scritto semplicemente ciò che conoscevo. Stavo scrivendo di questo tipo mentalmente un po’ svantaggiato che aveva però un grande cuore.

Poi ha aggiunto anche:

Volevo scrivere un film su un ragazzo che pensa: “Non sono affatto eccezionale, non lo sarò mai. Combatto contro grandi campioni. Ma voglio solo l’opportunità di andare fino in fondo”. Nessuno voleva produrlo. Era anche la mia miglior sceneggiatura.

Vi ricordiamo che a Sylvester Stallone abbiamo dedicato una rubrica che ha passato in rassegna le sue pellicole da noi giudicate più importanti. All’interno del pezzo, che trovate in questa pagina, trovate linkati anche gli speciali di approfondimento sull’epopea di Rambo e quella di Rocky.

FONTE: Hollywood Reporter

