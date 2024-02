Talk To Me

Talk To Me, film horror uscito a settembre 2023 diretto da Michael e Danny Philippou, è stato un vero successo al botteghino: prodotto da A24 il film è costato 4,5 milioni e ne ha guadagnati ben 92! Per questo si è parlato subito di un sequel.

Sophie Wilde, protagonista della pellicola, parlando con GamesRadar+ ha aggiornato in merito a un suo possibile ritorno.

Ho l’impressione che sia ancora un po’ segreto perché i ragazzi [i registi] sono dei veri maniaci del lavoro. So che sono concentrati su un sacco di altri progetti al momento. Quindi non so, è tutto in sospeso. Ma ho detto loro: “Avrò davvero la FOMO (paura di perdermi qualcosa, ndr.) se non sarò in questo film, posso anche solo venire sul set e fare il fonico? Sarò un assistente alla regia, voglio solo essere coinvolta.

Talk To Me racconta la storia di Mia (Wilde) un’adolescente in lutto per la madre morta. Un giorno, insieme ad alcuni amici, Mia scopre un modo per comunicare con i morti tramite una mano imbalsamata. Ma qualcosa va storto e si spalanca un passaggio tra il nostro mondo e quello degli spiriti.

