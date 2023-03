Tartarughe Ninja: Caos Mutante, ecco la principale fonte d’ispirazione del film animato

Recentemente, è stato diffuso online il primo trailer di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, film d’animazione basato sul noto franchise in arrivo ad agosto. Guardando le prime immagini, in molti hanno notato un certa somiglianza con l’estetica di Spider-Man: Un Nuovo Universo. Tramite Twitter, Kellan Jett, Visual Development Artist del film, ha rivelato però che l’influenza maggiore è in verità un’altra: I Mitchell contro le macchine, pellicola diretta dallo stesso regista di Caos Mutante (Jeff Rowe).

Ecco le sue parole:

La gente continua a dire che il nostro film sulle Tartarughe Ninja assomiglia a Un nuovo universo e lo capisco, è un punto di riferimento facile per le persone. Ma per chi non lo sapesse, ci sono circa 8 persone nel team artistico del film sulle Tartarughe che hanno lavorato a uno o a entrambi i film dello Spiderverse, incluso il sottoscritto (la seconda opzione). Inoltre, una percentuale ancora maggiore di noi ha lavorato a I Mitchell contro le macchine, che direi è un riferimento migliore di Spidey. Giusto perché la gente lo sappia! Per essere chiari, penso che Spider-Man: Un Nuovo Universo sia bellissimo e che ci abbia aperto la porta per provare qualcosa di nuovo. E sono molto entusiasta per questo “pasticcino”, e non solo perché ci ho lavorato. Ma credo che dire che ci siamo “ispirati” ad esso non sia corretto.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver. Ecco la sua sinossi:

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade.

Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Cosa ne pensate dell’influenza de I Mitchell contro le macchine con Tartarughe Ninja: Caos Mutante? Lasciate un commento!

