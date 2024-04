Come vi abbiamo riportato nel dettaglio in questo articolo, durante l’ultima puntata del SNL, Ryan Gosling, ospite della puntata, ha intonato un duetto inaspettato con la sua collega in Fall Guy, Emily Blunt – che ha regalato un momento Barbienheimer inaspettato.

Il duo ha portato sul palco una cover-parodia di “All Too Well” di Taylor Swift, con l’intenzione di ricordare l’esperienza sul set di Barbie e rompere definitivamente con Ken, dicendo ironicamente addio al personaggio da lui interpretato del film campione di incassi di Greta Gerwig… e fallendo miseramente nell’impresa.

La cover ha avuto un successo immediato tanto che la stessa Swift ha condiviso tra le sue storie Instagram il reel del momento iconico con Gosling e Blunt, commentando: “La versione di All Too Well di Ryan e Emily! Mi sono ritrovata a cantare la vostra versione senza nemmeno rendermene conto. Questo monologo è davvero il massimo!”.

Potete vedere il reel con la performance di Ryan Gosling e Emily Blunt qui di seguito:

