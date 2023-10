Manca una settimana al lancio globale di uno dei blockbuster più inaspettati dell’anno: Taylor Swift: The Eras Tour. Annunciato solo il 31 agosto, il film-concerto verrà distribuito da AMC Theatres Distribution, una nuova divisione distributiva lanciata dalla più grande catena cinematografica al mondo (proprietaria di UCI Cinemas in Italia), che porterà in sala a dicembre anche Renaissance: a Beyoncé Film e in futuro chissà cos’altro.

Nel giro di pochissimo tempo, forte del fandom immenso di Taylor Swift, il film già sbancato i botteghini: secondo AMC, infatti, è già stato tagliato il traguardo dei 100 milioni di dollari in tutto il mondo con le sole prevendite. Una richiesta di biglietti “incredibile” secondo il disributore, “suddivisa equamente tra le grandi città e le località più piccole,” ma con una predilezione per i formati premium come IMAX. Il film-concerto uscirà in circa 8500 cinema in 100 paesi di tutto il mondo, ovviamente Italia inclusa. La premiere si terrà mercoledì 11 ottobre a Los Angeles: il sindacato degli attori SAG-AFTRA (di cui fa parte Taylor Swift) ha dato il permesso alla cantante di promuovere la pellicola, perché prodotta e distribuita fuori dal circuito degli studios.

Questo per quanto riguarda le prevendite, ma quanto incasserà nel primo weekend negli Stati Uniti? Le previsioni sono ancora fumose, e verranno finalizzate la prossima settimana, ma per il momento il tracking parla di una forbice tra i 104 e i 140 milioni di dollari tra venerdì e domenica, e di un incasso a fine corsa che potrebbe superare abbondantemente i 200 milioni di dollari. E questo, lo ribadiamo, solo negli USA…

