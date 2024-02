Tenet, uscito al cinema ad agosto 2020, rimane uno dei più complessi lavori di Christopher Nolan. Al momento della sua uscita, la pellicola aveva patito il contesto pandemico dell’epoca, ottenendo una performance non soddisfacente al botteghino. Da questo venerdì, è prevista dunque una sua ridistribuzione in alcune sale IMAX degli Stati Uniti e, per l’occasione, il cineasta ha spiegato alcuni “meccanismi” del film in un video su TikTok del profilo @guywithamoviecamera.

Ecco le sue parole:

La cosa divertente di Tenet per me è che è più difficile parlarne che guardarlo e capirlo. Cercherò di spiegare alcuni meccanismi del film. Non è un film sui viaggi nel tempo nel senso convenzionale del termine. Riguarda la direzione del tempo. E questa è definita da una cosa chiamata entropia. Tutte le leggi della fisica sono simmetriche, sono identiche in qualsiasi direzione scorra il tempo, tranne l’entropia. Nel campo della fisica si discute se questa definisca la direzione del tempo o se mostri semplicemente la direzione del tempo, se ne sia una causa o un prodotto.

Tenet riprende l’idea dell’entropia come causa. Nel film, invece di spostarsi avanti e indietro nel tempo, sono state sviluppate macchine in grado di cambiare la direzione del tempo per un oggetto o una persona. Così si mescolano le due direzioni del tempo all’interno della stessa scena e della stessa inquadratura. Non è necessario considerare la causa e l’effetto come definiti da uno che precede l’altro. Le leggi della fisica non dicono che non si possa guardare al tempo in una direzione diversa. Quindi, la scena in cui il protagonista tiene la sabbia sopra il proiettile invertito e questo gli salta in mano, è merito tuo, che tu faccia cadere o meno il proiettile, che voli o meno verso la tua mano, deve essere la tua mano, deve essere la tua volontà a farlo accadere. Molto di Tenet è costruito come il titolo. È un palindromo. Si legge allo stesso modo in avanti e all’indietro.