Forse ricorderete che in Terminator 3 – Le macchine ribelli di Jonathan Mostow non è Edward Furlong a interpretare John Connor, bensì Nick Stahl.

La parte in realtà era stata offerta in precedenza proprio all’attore che aveva vestito i panni di John Connor in Terminator 2 – il giorno del giudizio, ovvero Edward Furlong. Che però la perse per non aver rispettato la clausola che gli impediva di assumere delle droghe (in anni in cui era particolarmente dedito all’assunzione di sostanze stupefacenti).

Ospite del podcast di Michael Rosenbaum ha raccontato:

E fu un affare vantaggioso. Era il miglior ingaggio che avessi mai ottenuto nella mia vita. Per Terminator 3, mi avevano offerto un sacco di soldi, milioni di dollari. E non avevo mai avuto un compenso simile, quindi ho chiamato i miei amici e ho detto “Ragazzi, ho appena firmato questo fo**uto e incredibile contratto, andremo in discoteca, prenderemo un sacco di roba, e basta. È la fine ragazzi, è l’ultima volta ma lo faremo fo**utamente alla grande!”.

Questa è quella grossa… intendo quella volta che ho perso la parte di John Connor in Terminator 3. C’è stata così troppa droga nella mia vita. Era scritto nel contratto, una clausola tipo vogliamo che tu non faccia uso di droghe.Dovevo firmare questa clausola nel contratto – niente droghe.

Poi continua:

Abbiamo fatto un gran casino, siamo andati in questa discoteca chiamato Joseph’s. Ricordo di aver versato un po’ di coca nella toilette, ma ne era caduta troppa dalla borsa, al che mi sono detto “Cavolo”. Non sapevo cosa farne e ho pensato “Al diavolo” e mi sono sniffato questa enorme, fo**uta pista di coca.

Ricordo di essere uscito e che stavo parlando con questa ragazza… all’improvviso mi sveglio e le luci nel club sono accese. Le persone sono lì intorno a me, il mio amico sta piangendo, mi tiene. Al che esclamo “Cosa è successo?” e lui “Amico, sei andato in overdose”. E io “Non sono andato in overdose, di cosa stai parlando?”. Avevo avuto una crisi epilettica quindi il tempo scompare. Quando hai un’overdose di cocaina, il tempo scompare, non hai idea di cosa sia successo… È venuta l’ambulanza, ed è stato così imbarazzante. La cosa ha fatto il giro dei notiziari e chiaramente mi hanno detto “Sì, sai, hai perso il film. Non possiamo più darti la parte”. Ho cercato di dir loro “Mi dispiace tanto, oh mio Dio” ma non importava. Avevo appena firmato un contratto che diceva espressamente che non avrei dovuto farmi di roba.

Non so cosa mi fosse accaduto. Quello era il peggior momento o forse il momento migliore… ero già in una traiettoria discendente in molti modi, quindi forse se avessi avuto quell’ingaggio sarebbe stato anche peggio.