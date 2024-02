Nel 2019, c’era davvero parecchia attesa per Terminator: destino oscuro, il film di Tim Miller prodotto da James Cameron che avrebbe riunito sul grande schermo Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton in una storia che si poneva come sequel diretto del Giorno del giudizio andando quindi a “bypassare” tutto quello che il franchise aveva raccontato dal terzo capitolo in poi (serie TV compresa).

Il lungometraggio ha poi generato una perdita da 120 milioni di dollari per la Paramount e la Skydance ed è stato sostanzialmente ignorato dal pubblico. Il suo debutto nelle sale è stato oltretutto accompagnato da una ricca aneddotica sulle profonde divergenze creative avute da Tim Miller e da James Cameron. Cameron aveva avuto modo di definire il lungometraggio come “un film forgiato nel fuoco” mentre il regista, da parte sua, ha alluso in maniera alquanto esplicita alla guerra che si è svolta nel dietro le quinte del kolossal.

Ora, in una recente intervista con Business Insider, Linda Hamilton è tornata a parlare della saga e del suo personaggio spiegando di non aver più nulla da dare a questo mondo.

Il rapporto di Linda Hamilton con Terminator e Sarah Connor

Dato che nel maggio del 2023 James Cameron ha confermato di essere al lavoro sulla storia di un nuovo Terminator (via GamesRadar), Business Insider ha chiesto a Linda Hamilton se sia eventualmente interessata a prendere parte al progetto nel momento in cui questo dovesse concretizzarsi.

A quanto pare l’attrice non ha alcuna intenzione di farlo:

Ho dato. Ho dato. Non ho più niente da dire. La storia è stata raccontata ed è esaurita per me. Perché qualcuno dovrebbe riavviarla è davvero un mistero. Ma so che il nostro mondo hollywoodiano, ora come ora, è quasi interamente basato sui reboot.

Nel corso della chiacchierata con la testata, la star riflette anche sul suo storico personaggio, Sarah Connor, spiegando che a suo modo di vedere non si tratta di un’icona, ma di una donna che ha attraversato l’inferno:

Per me Sarah Connor non è e non è mai stata un’icona. È una donna all’inferno che fa delle scelte davvero sbagliate. Non è una buona madre, ma è una buona combattente. Cerchi di analizzare i dettagli del personaggio e rifletti sul fatto che “Beh, rispettano la sua forza e il suo potere e io ho creato una guerriera, ma è molto imperfetta. È una persona imperfetta.

Poi sul rapporto coi fan che la trattano davvero come una combattente che ha salvato l’umanità dai robot aggiunge:

È stato difficile venire a patti con tutto questo e dirsi semplicemente “Va bene, posso accettarlo”, perché ho sentito queste cose per così tanti anni, le persone mi trattano effettivamente come se avessi salvato il nostro futuro! Se poteste vedere quanto sono goffa nella mia vita quotidiana! Ma è una cosa piuttosto carina e non mi lamento della cosa, anzi è deliziosa.

