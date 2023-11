Dopo i tre film interpretati da Arnold Schwarzenegger, nel 2009 arrivò nelle sale Terminator Salvation, la pellicola diretta da McG interpretata da Christian Bale, Bryce Dallas Howard e Sam Worthington che si poneva sia come sequel che come reboot del franchise.

Il film ebbe un costo decisamente elevato, circa 200 milioni, e un incasso di 371 milioni che, in relazione alla spesa sostenuta, non poteva certo dirsi esaltante. Per certi versi, Terminator Salvation viene più ricordato per aneddoti come la ben nota sfuriata di Christian Bale ai danni del direttore della fotografia della pellicola, Shane Hurlbut, reo di aver disturbato durante le riprese. Qua su YouTube trovate l’audio originale mentre qua un’intervista con le scuse dell’attore. Ma viene anche ricordato per un ben noto leak della trama che ha poi portato a degli aggiustamenti in corso d’opera per colpa della pioggia di critiche arrivate online da parte del fandom che mal aveva digerito il fatto che nel finale della pellicola John Connor (Christian Bale) sarebbe morto.

In una recente intervista, McG è tornato a parlare del finale alternativo di Terminator Salvation spiegando che un montaggio alternativo esiste, ma di non essere ancora in grado di poterlo mostrare al mondo:

Ci abbiamo provato con tutto noi stessi. Per quel progetto, avevamo chiamato Jonathan Nolan per scriverlo, c’era uno sciopero degli sceneggiatori in quel periodo. Abbiamo chiamato Christian Bale e non potevi ambire a qualcosa di meglio. Ci abbiamo messo tutte le nostre forze, poco ma sicuro. Molte persone apprezzano quel film, ma non ha fatto esattamente quello che speravo facesse e condivido con quella ferita da molto tempo. C’è un montaggio con una conclusione completamente diversa, solo che non posso ancora condividerlo con il mondo. È estremamente cupo.

