Thanksgiving: Patrick Dempsey nel cast del film di Eli Roth

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy) è in trattative per entrare nel cast di Thanksgiving, prossimo progetto horror firmato da Eli Roth.

Il film in questione sarà basato sul fake trailer omonimo realizzato dal regista per il progetto Grindhouse di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. Dempsey dovrebbe interpretare lo Sceriffo della cittadina del Massachusetts in cui sarà ambientata la storia.

Le riprese del progetto, in gestazione da molti anni, avranno inizio a marzo a Toronto. Roth sarà anche produttore del film insieme a Roger Birnbaum della Electromagnetic Productions.

