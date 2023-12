C’è molta attesa per l’arrivo in 4k su supporto fisico di alcune amatissime pellicole di James Cameron come Aliens, True Lies e The Abyss.

L’edizione in Blu-ray 4K di The Abyss nello specifico, sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 12 marzo 2024, ma, a quanto pare, c’è un mercato dove non sarà possibile acquistare il film.

Il mercato in questione è quello del Regno Unito dove, a causa della presenza nel lungometraggio di una scena in cui un ratto viene immerso in un fluido che, nella fiction della storia, consente comunque di respirare, è stato sostanzialmente bandito dalla possibilità di essere immesso sul mercato.

Su The Digital Bits leggiamo infatti:

Abbiamo appreso da fonti del settore che la pubblicazione in 4K Ultra HD di The Abyss (1989) di James Cameron nel Regno Unito è stata cancellata esattamente il motivo che immaginate: la scena in cui il ratto viene fatto respirare sott’acqua. L’autorità censoria del Regno Unito ha chiesto che la scena venisse tagliata, Disney sembrava voler acconsentire, ma Lightstorm l’ha vietato. Quindi, se desiderate questo titolo in 4K e vivete nel Regno Unito, dovrete importarlo da altrove.

A seguire potete vedere la scena incriminata:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: The Digital Bits

Classifiche consigliate