The Adam Project

Una delle grandi star dell’Universo Cinematografico Marvel ha recentemente espresso il suo parere nei riguardi di, il film Netflix con protagonista Ryan Reynolds.

La star in questione è Chris Hemsworth, che nelle scorse ore ha espresso su Instagram tutto il suo entusiasmo per il progetto da poco arrivato in streaming.

Ecco il post della star:

Il blockbuster vede nel cast anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Catherine Keener è arrivato sulla piattaforma streaming in tutto il mondo l’11 marzo.

A scrivere la sceneggiatura Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin, mentre alla produzione troviamo David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, e gli stessi Levy e Reynolds.

Cosa ne pensate di questa mini recensione di Hemsworth? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!

FONTE: Chris Hemsworth/Instagram