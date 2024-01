Jeffrey Wright sta ancora aspettando aggiornamenti su The Batman 2, il film di Matt Reeves in cui tornerà a interpretare Jim Gordon.

“Se ho letto la sceneggiatura? Esattamente quanto voi” ha commentato l’attore durante un’intervista con Entertainment Tonight.

Ha poi aggiunto:

Chiaramente alla fine del primo sono ancora il tenente Gordon, perciò spero di scalare i ranghi, ma non ho ancora visto nulla. Sto avendo molta pazienza e sto lasciando spazio a Matt Reeves per creare qualcosa di meraviglioso e magico. Non vedo l’ora.