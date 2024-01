The Batman

Nel corso di un’intervista con GQ per riflettere sulla sua carriera, Barry Keoghan ha parlato della sua breve esperienza sul set di The Batman di Matt Reeves nei panni di Joker.

L’attore ha raccontato di un momento durante la sessione di trucco e protesi per diventare Joker in cui ha temuto per la sua incolumità:

Ci volevano sei ore per indossare il trucco, oddio, non riuscivo proprio a restare fermo per sei ore, mi era impossibile. Ricordo che dopo cinque ore ci hanno detto: “Dobbiamo fermare la produzione, c’è il COVID“. Risposi: “Eh? Davvero? Cosa? Che è successo?“. Avevo questo affarino di metallo che mi è finito nella guancia e ha iniziato a tagliarmi all’interno, perciò ho detto: “Mi sa proprio che qui mi resterà una cicatrice“.

Ha poi spiegato di aver incontrato Robert Pattinson proprio in quella occasione assurda:

Ero in quello stato, Rob è arrivato indossando di costume di Batman, e ho detto: “Ah ah!” e lui ha risposto: “Ah ah ah“, mentre io ho detto: “No, ah ah ah a te!“. Non riuscivamo a muoverci, non riuscivamo proprio ad alzarci e a muoverci.

Trovate tutte le informazioni su The Batman nella nostra scheda. Barry Keoghan tornerà a interpretare Joker nel sequel diretto da Matt Reeves in produzione da quest’anno.

