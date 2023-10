Molti di voi ricorderanno la comparsa a sorpresa del Joker di Barry Keoghan sul finale di The Batman di Matt Reeves. Ma quello che magari non tutti sanno è che l’attore, prima di essere scelto per il Joker, aveva fatto il provino per interpretare l’Enigmista, ruolo andato poi a Paul Dano.

Racconta Keoghan a Esquire del video che ha mandato per il provino fallito:

Me lo sono semplicemente inventato. Lo volevo fare in stile Kubrick: simmetrico, la X sulla schiena, lo stipite della porta quadrato, tutto quadrato. Volevo che uscisse fuori quanto era figo. Figo e affascinante. C’ero solo io con la mia idea. E poi ho pensato: “Glielo mando!”

Per l’audizione l’attore ha speso 10 dollari per un bastone e un cappello in un negozio di costumi oltre ad aver sceneggiato il suo intero provino nel quale lo vediamo muoversi al rallentatore in un corridoio, senza parlare, solo con l’accompagnamento di una musica.

Matt Reeves non l’ha trovato “figo” per il ruolo dell’Enigmista, ma ha visto qualcosa in lui, tanto da volerlo come Joker.

