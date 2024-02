In una recente intervista con DiscussingFilms, Jeffrey Wright ha parlato dei suoi vari progetti, discutendo ampiamente dell’importanza culturale di American Fiction e accennando a The Batman 2, parlando nel dettaglio di quello che spera per il percorso di Jim Gordon, affermando che, dopotutto, anche lui porta una maschera:

Una delle cose di cui ho parlato con Matt [Reeves, il regista] riguardo al ruolo di Gordon è come possa essere la vita privata del commissario, del tipo di responsabilità di cui deve farsi carico, essendo il volto della rettitudine e della bontà. Mi chiedo cosa ci sia nel profondo del cuore del commissario Gordon perché Batman indosserà anche il suo cappuccio, ma, in un certo senso, anche Gordon indossa una maschera. Gordon rappresenta la giustizia con un senso di rettitudine, e mi chiedo cosa si nasconda dietro quella maschera con tutti i sacrifici che ha dovuto subire, dando tutto se stesso per il dovere civico. Sono tutte domande che mi faccio e che sarei curioso di esplorare, ma vedremo. Non vedi l’ora di poter finalmente leggere la sceneggiatura e rituffarmi nel progetto, ma al momento ne so quanto voi! LEGGI – The Batman 2: Jeffrey Wright sta aspettando “impazientemente” la sceneggiatura

Trovate tutte le informazioni su The Batman nella nostra scheda. The Batman 2 sarà girato, se tutto andrà secondo i piani, a partire da agosto 2024.

