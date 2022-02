Nel corso di una chiacchierata con Entertainment Weekly ha parlato die dell’insistenza della Warner Bros. Pictures che voleva a tutti i costi che accettasse l’ingaggio.

Reeves all’epoca era ancora impegnato con l’ultimo capitolo di Il pianeta delle scimmie, e disse che non avrebbe potuto lavorarci a dovere:

La Warner continuava a contattarmi, ero quasi infastidito. Dicevo: “Perché non capiscono che ho detto di no?“. Il mio agente mi disse: “Se sei interessato anche solo un po’, dovresti trovare il tempo per incontrarli“.

Alla fine, come noto, la Warner Bros. decise di aspettare che il regista avesse finito con i suoi altri impegni prima di procedere con lo sviluppo di un nuovo film.

Nella stessa intervista Reeves ha parlato del suo peculiare legame con il fumettista Jeph Loeb, autore di grandissime fonti di ispirazione per il regista come Batman: Il lungo Halloween:

È così strano perché non me ne sono reso conto fin quando non mi sono immerso nelle ricerche [per The Batman] che era stato il mio insegnante alla USC [University of Southern California] nonché la persona a incoraggiarmi a diventare uno scrittore, lo stesso Jeph Loeb che aveva scritto queste storie.

Ne è stato il responsabile perché quando andavo a scuola di cinema ero deciso a fare il regista. Da giovane scrivevo sempre ciò che dirigevo e lo facevo anche quando lavoravo ai miei cortometraggi perché era così che credevo si potesse arrivare a dirigere i film, non avevo mai separato le due cose.

Poi quando seguivo il corso [di Loeb], lui mi disse: “Devi continuare su questa strada perché è una cosa che credo che tu possa fare“.

Quando ho iniziato a scorrere tutti i fumetti e ho visto che erano stati scritti da lui ho pensato: “Pazzesco“.