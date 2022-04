The Batman

Non solo Joker di Todd Phillips: a quanto pare anchediha tratto ispirazione da Taxi Driver, la seminale pellicola di Martin Scorsese datata 1976 interpretata da Robert de Niro.

Se nella pellicola con Joaquin Phoenix si tratta di un rapporto di filiazione evidentissimo, e che ad esempio non è stato apprezzato da Quentin Tarantino che ha definito Joker come la versione pop di Taxi Driver che non ha nulla di provocatorio contrariamente all’opera di Scorsese (ECCO TUTTI I DETTAGLI), col film di Matt Reeves la cosa si fa più sottile.

A spiegare come The Batman abbia preso ispirazione dal lungometraggio con Robert de Niro è proprio Matt Reeves nel commento audio all’edizione digitale del film. Il regista dice che il personaggio di Travis Bickle è stato molto importante per cercare di tratteggiare l’instabilità del Bruce Wayne di Robert Pattinson:

Volevo che avesse questo tratto in stile Travis Bickle col suo tenere questo diario. Ed è stato ispirato, un po’ anche da Dr. Jekyll e Mr. Hyde. L’idea del Dr. Jekyll che tiene traccia del suo esperimento, esaminare quali sono gli effetti su di lui del diventare Mr. Hyde documentando e scrivendo tutto ciò che accade.

Poi però spiega anche che, considerato che il Batman del suo film è operativo grossomodo da un paio di anni, in aggiunta a Travis Bickle e al Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ha tratto spunto anche dal diario di una giovane recluta della polizia che ha trovato online che, caso ha voluto, nel primo anno della sua attività aveva principalmente dei turni di notte che lo avevano trasformato in un “animale notturno”.

Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

