The Batman: Paul Dano sarebbe disponibile a tornare nei panni dell’Enigmista

La performance di Paul Dano come Enigmista in The Batman, il cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell’iconico Uomo Pipistrello, è stata decisamente apprezzata. E considerato che alla fine della pellicola l’abbiamo lasciato al manicomio criminale di Arkham in compagnia del Joker è altamente probabile che sentiremo parlare di lui anche in futuro.

Se mai ci fosse effettivamente il desiderio di tornare a esplorare il personaggio, magari in The Batman 2, Paul Dano ammette di essere disponibilissimo a farlo, anche se, per via del tempo trascorso col personaggio grazie al fumetto su di lui che ha scritto, The Riddler: Year One, non ci ha pensato troppo.

L’attore ha difatti spiegato in un’intervista:

Se avessero il desiderio di farlo, probabilmente ci sarei. Ma non ci ho pensato molto anche se trovo curioso che io stesso sia finito per trascorrere più tempo con questo personaggio, perché qualcuno, durante gli impegni stampa di The Batman, mi ha domandato “Ti sei portato a casa qualcosa dal set?”. Ma no, non avevo bisogno di nulla, che appartenesse a Edward, a casa mia. Ed ora eccomi qua, dopo aver speso quasi un paio di anni, a intervalli di tempo irregolari, a scrivere questo fumetto (The Riddler: Year One, ndr.) e il fumetto mi pareva un mezzo espressivo davvero adatto a raccontare questa storia in cui si esplora il tutto anche con dei monologhi interiori. In un film puoi farlo col voice over, ma solo fino a un certo punto. Qua c’è la possibilità di scavare un po’ di più nella mente di una persona che ha questi pensieri ossessivi che, nel fumetto, avvengono con dei monologhi interiori. Per questo non ho ancora pensato troppo al futuro. Ma lo farò, un giorno.

Dano aggiunge che, al momento, non ha idea se l’Enigmista tornerà al cinema in un nuovo film.

Il primo The Batman è stato acclamato dalla critica e amato dal pubblico e ha incassato 770 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 200.

