The Batman, Paul Dano parla della genesi di Riddler: Year One, il fumetto sull’Enigmista

The Batman

In occasione del San Diego Comic-Con, si è parlato di un nuovo fumetto dedicato all’Enigmista, intitolato Riddler: Year One (Enigmista: Anno Uno) scritto dall’Enigmista di The Batman stesso: Paul Dano.

L’attore ha parlato con EW della genesi dell’opera, spiegando che tutto è successo sul set di The Bamtan:

Una sera ero sul set con Matt Reeves, il nostro regista, e gli ho detto: “La mia storia, ho pensato a questa cosa, a questa cosa, a questa immagine” e lui mi ha risposto: “Dovrebbe diventare un fumetto“. L’avevo segretamente nella mia testa, non so se avrei avuto il coraggio di portare avanti la mia idea, ma il giorno dopo sul set Matt Reeves mi ha detto: “Ne ho parlato con la DC, vogliono fare due chiacchiere con te“. Ero felice, alla fine il progetto ha preso vita ed è diventato qualcosa di completamente diverso.

L’attore ha spiegato di essere ancora immerso nella scrittura della serie in arrivo a ottobre e ha definito l’esperienza “completamente incredibile”.