Come noto, alla CinemaCon di Las Vegas alcuni giorni fa la Blumhouse e la Lionsgate hanno annunciato un nuovo capitolo della saga saga di The Blair Witch Project.

La notizia non è stata accolta molto bene da Joshua Leonard, come vi abbiamo raccontato, e oggi si aggiunge al coro un’altra voce.

Lo scenografo del primo film Ben Rock è stato infatti intervistato dall’Hollywood Reporter e ha ammesso di essere rimasto spiazzato dalla notizia, riferendosi ai sequel del film.

“Quello che oramai è successo dopo due volte è che i creatori originali sono stati messi da parte, sono arrivate altre persone, tutte brave, ma nessuno dei sequel è riuscito a instaurare un legame con il pubblico come lo aveva fatto il primo” ha spiegato Rock. “Perciò varrebbe la pena almeno parlare con alcuni dei creatori originali“.

Ha poi aggiunto:

Capisco che a volte si possa essere troppo vicini a qualcosa e che perciò possa essere utile un punto di vista esterno, ma nel complesso [con Blair Witch 2] non è andata bene. Non hanno realizzato il successo che volevano. Spero che la Blumhouse non dica: “Ehi, riavviamo questa saga senza parlare con nessuno [del primo film]“. Ma al momento nessuno è stato contattato. Non so come si possa superare quello che abbiamo fatto di noi, ma ci tengo alla saga, perciò spero che chiunque venga scelto per occuparsene lo faccia con cura.