Qualche giorno fa abbiamo potuto ammirare il primo teaser trailer della terza stagione di, la popolare serie TV targata Amazon Prime Video in arrivo il prossimo giugno in streaming

Il trailer – che potete ammirare in questo nostro articolo – è stato decisamente apprezzato anche da Taika Waititi cosa, questa, che ha portato il profilo Twitter ufficiale di The Boys a fare il “lavoro sporco” che, fra l’altro, tutti i fan e le fan della Marvel stanno facendo ormai da tempo: richiedere il primo teaser di Thor: Love and Thunder, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios diretto dal già citato Taika Waititi.

L’appello è stato fatto con il tweet che trovate qua sotto in cui il commento di apprezzamento al trailer di The Boys fatto da Taika Waititi è “appiccicato” sopra un frame del Billy Butcher di Karl Urban.

A trailer for a trailer, @TaikaWaititi? Where's Thor: Love and Thunder? pic.twitter.com/cPxvRlisNF — THE BOYS (@TheBoysTV) March 16, 2022

Su Amazon Prime Video è già possibile reperire le prime due stagioni di The Boys in aggiunta allo spin-off animato Diabolical (LEGGI LA RECENSIONE). Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys debutteranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni su The Boys, la serie TV Amazon Prime Video, nella nostra scheda.

L’uscita del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è invece prevista per il 6 luglio 2022.

Cosa ne pensate di questo appello lanciato dal profilo Twitter di The Boys per vedere al più presto un teaser di Thor: Love and Thunder?

