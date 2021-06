Continua la corsa di, che venerdì ha cominato la classifica italiana al box-office. E crescono gli incassi: ieri sono stati raccolti 253mila euro, con 37mila presenze, contro i 204mila euro di venerdì scorso con 31mila presenze.

Il terzo capitolo principale della saga dei coniugi Warren ha incassato 104mila euro, con la miglior media della classifica, per un totale di 366mila euro in tre giorni. Al secondo posto troviamo Crudelia, con altri 63mila euro e un totale ora sopra i 900mila euro. Al terzo posto The Father – Nulla è come sembra incassa 29mila euro, portandosi a 482mila euro complessivi.

Quarta posizione per Il cattivo poeta, che incassa 12mila euro e sale così a 490mila euro, mentre al quinto posto Un altro giro incassa 8600 euro e sale a 378mila euro complessivi.

Risale al sesto posto Nomadland, con poco meno di quattromila euro e un totale di 1.3 milioni, mentre al settimo posto 100% Lupo incassa 3700 euro e sale a 225mila euro complessivi.

Le altre nuove nuove uscite, Estate ’85, Maledetta primavera e The Shift, chiudono la top-ten.

INCASSI ITALIA 5/6/2021

THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 104.455 / € 366.567 CRUDELIA – € 62.929 / € 906.968 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 29.187 / € 482.858 IL CATTIVO POETA – € 12.199 / € 490.814 UN ALTRO GIRO – € 8.620 / € 378.942 NOMADLAND – € 3.898 / € 1.367.847 100% LUPO – € 3.772 / € 225.285 ESTATE ’85 – € 3.559 / € 5.983 MALEDETTA PRIMAVERA – € 3.480 / € 6.479 THE SHIFT – € 3.239 / € 5.097

Fonte: Cinetel