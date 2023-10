The Creator

Durante una recente intervista con The Direct, Gareth Edwards ha svelato di aver nascosto una strizzatina d’occhio a Rogue One: A Star Wars Story nella sua ultima fatica, The Creator.

“Abbiamo messo un easter egg su K-2SO nel film” ha svelato. “Ma insomma, dovreste scoprirlo da soli… è nel film“.

K-2SO, ricordiamo, in Rogue One era il droide con la voce di Alan Tudyk.

Diretto da Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla), The Creator è ora al cinema.

Nel cast John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Inception), Sturgill Simpson (Io e Lulù), l’esordiente Madeleine Yuna Voyles e la vincitrice del premio Oscar Allison Janney (Tonya).

Trovate tutte le informazioni su The Creator nella scheda, cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate