In una recente intervista con Inverse, Gareth Edwards ha parlato di The Creator, la sua ultima fatica ora nelle sale italiane, e di uno dei temi centrali: l’intelligenza artificiale.

Il regista ha parlato con Comicbook del futuro impiego dell’intelligenza artificiale nella realizzazione dei film, ammettendo le sue speranze in materia:

È un po’ come Jurassic Park, no? Ci sono molte cose in comune con Jurassic Park perché nella storia del cinema puoi tracciare una linea per gli effetti digitali tra quello che è venuto prima e quello che è arrivato dopo Jurassic Park. Credo che con le IA succederà lo stesso, con il cinema prima e il cinema dopo l’IA. Ci sono già delle cose all’orizzonte che succederanno presto, come generare materiale dal nulla senza usare una cinepresa, ma è impossibile predire dove arriveremo.

Ha poi aggiunto:

La mia speranza segreta è che possa aiutare a democratizzare la realizzazione dei film, in modo tale che non sia più necessario avere 200 milioni di dollari per realizzare qualunque cosa tu abbia in testa. […] Magari un giorno nessuno riuscirà a tenere a freno dei bambini nella loro camera e potranno fare qualunque cosa vorranno. Spero che con quegli strumenti possano esserci storie speciali che si prendano grossi rischi, visto che non ci saranno più risorse effettive e soldi in gioco se qualcosa dovesse andare storto. Vedremo.