In una recente intervista con Inverse, Gareth Edwards ha parlato del finale di The Creator, la sua ultima fatica ora nelle sale italiane.

Nei momenti finali della pellicola, i simulanti hanno la meglio sugli esseri umani con l’abbattimento di NOMAD. Sebbene si possa pensare che il film racconti della vittoria dell’intelligenza artificiale sull’uomo, il regista la vede in un altro modo:

L’ho sempre visto come un finale ottimista, così ci sarà pace nel mondo.

Alla fine del film, esseri umani e simulanti festeggiano la fine della guerra, lasciando intendere che tra le due razze ci sarà una tanto vituperata convivenza. Non tutti però, secondo il regista, l’hanno vista così:

Abbiamo mostrato il film a una proiezione di prova con amici e parenti e alcuni hanno avvertito una conclusione sinistra. Non nascondo che in effetti mi piace, apprezzo quando un finale ti lascia un po’ di amaro in bocca. Finiti i titoli di coda, sono affascinato di scoprire cosa pensa la gente.