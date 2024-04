The Crow - Il Corvo (2024)

Deadline riporta che dalla CinemaCon arrivano notizie su due slittamenti importanti in casa Lionsgate che riguardano due titoli di punta della casa di distribuzione dei prossimi mesi: The Crow – Il corvo e Saw XI.

Il reboot del cult del 1994 con Bill Skarsgård di Rupert Sanders arriverà con due mesi di ritardo, passando dal 7 giugno al 23 agosto di quest’anno.

L’atteso nuovo episodio della saga di Saw subisce un ritardo ben peggiore, slittando di un anno intero. la data di uscita prevista per il 27 settembre 2024 è stata cambiata in 26 settembre 2025.

Trovate tutte le notizie su The Crow – Il corvo nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate