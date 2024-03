Mark Wahlberg ha partecipato come ospite all’Happy Sad Confused podcast e, parlando con Josh Horowitz, ha ricordato la sua esperienza con The Departed, il remake del film di Andrew Lau e Alan Mak, Infernal Affairs, grazie al quale Martin Scorsese ha vinto il premio Oscar per il Miglior film e la Miglior regia.

Nella pellicola, in cui ha recitato di fianco a Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Martin Sheen, e Alec Baldwin, Mark Wahlberg interpreta il sergente Dignam e, nel corso della chiacchierata fatta con Horowitz, ha raccontato come all’inizio della lavorazione di The Departed abbia avuto qualche problema che, però, si è poi risolto.

Ero un po’ arrabbiato per un paio di cose, ma guarda, alla fine è andato tutto bene. Originariamente, avrei dovuto interpretare un altro ruolo. Quando abbiamo concordato che avrei interpretato Dignam ho visto tutti i vantaggi dell’interpretare quel ruolo e di come avrei affrontato la situazione con tutti gli altri attori che lavoravano insieme a me. Avevo un altro film da girare dopo: avevo appena finito Four Brothers – Quattro fratelli e stavo per iniziare Invincible motivo per cui stavo cercando di farmi crescere i capelli… Capisco completamente la posizione di Martin Scorsese. Doveva gestire Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio e Alec Baldwin e tutto il resto, lo studio, etc etc.

Poi continua:

Il mio impegno si sarebbe risolto in cinque settimane. Così sono andato a girare Invincible, mi sono fatto mettere le extension, sono tornato. E poi mi hanno detto, “Devi togliere le extension”. Al che io “Ci sono volute otto ore per metterle, non le tolgo”. Ci sono stati un paio di problemi ma alla fine, quando ho letto quello che sarebbe stato il mio ruolo, ho pensato “Okay questo è un buon ruolo, è un’ottima opportunità per divertirmi un po’”.

