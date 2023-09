In una recente intervista a Yahoo! Entertainment il regista di The Equalizer 3 Antoine Fuqua ha ricordato un aneddoto relativo alla realizzazione del film che vede protagonista Denzel Washington, come nei capitoli precedenti.

Fuqua ha lodato l’impegno di Washington, in quanto molto propenso a “sporcarsi le mani” per eseguire i propri stunt, così tanto che spesso doveva essere fermato per la sua incolumità:

Si allena ogni giorno. Devi dire a Denzel: “Lascia fare allo stuntman questo”. Lui poi risponde “Ho capito!”. Devi proteggerlo da se stesso!

Nel cast accanto a Washington ci sono anche Dakota Fanning (i due lavorarono assieme in Man on Fire quando lei aveva solo nove anni), David Denman, Sonia Ben Ammar e Remo Girone.

The Equalizer 3 è al cinema.

