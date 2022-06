Secondo quanto riportato da Deadline Dakota Fanning affiancherà nuovamente Denzel Washington nel terzo film della “saga” di The Equalizer.

La Fanning e Washington hanno già condiviso lo schermo nel 2004 nel dramma Man on Fire – Il fuoco della vendetta.

Richard Wenk ha scritto il progetto, mentre Antoine Fuqua dirigerà il film per la Sony Pictures.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del secondo capitolo, The Equalizer 2 – Senza Perdono, arrivato nelle sale nel 2018:

Robert McCall, in passato agente segreto, vive ora in un quartiere popolare a Boston, Massachusetts, e si guadagna da vivere facendo l’autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L’investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione.