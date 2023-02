The Fabelmans: alcuni membri del cast raccontano di aver ricevuto dei regali da Steven Spielberg

In un’intervista con THR, alcuni membri del cast di The Fabelmans (LEGGI LA RECENSIONE) hanno raccontato di aver ricevuto diversi regali dal regista, Steven Spielberg. Comincia Michelle Williams, che nel film interpreta il personaggio ispirato alla madre di Spielberg stesso:

[Spielberg] è premuroso in tutti i sensi. Ho compiuto 41 anni sul set e mi ha regalato una torta di compleanno del The Milky Way, il ristorante di sua madre. C’è sempre un bel significato dietro qualsiasi cosa ti manda.

Julia Butters, interprete della sorella del protagonista, aggiunge:

Mi ha regalato un proiettore e un sacco a pelo di The Fabelmans. Ho guardato Poltergeist come nostro primo film usando il proiettore da dentro il mio sacco a pelo. È stato fantastico. È straordinario nel fare regali non solo con la sua presenza ma anche con i suoi doni.

Anche Gabriel LaBelle, che veste i panni del protagonista adolescente, ha ricevuto qualcosa: “Mi ha mandato dell’attrezzatura fotografica e delle lettere molto belle. E dopo alcune [premiazioni, i suoi collaboratori] mi hanno mandato dei bagel da una panetteria e poi dei cupcake“.

Ricordiamo che non è certo una novità che Spielberg regali qualcosa ai suoi collaboratori. Negli scorsi mesi, Ke Huy Quan, che ha esordito al cinema a 13 anni in Indiana Jones e il tempio maledetto, ha raccontato come ogni anno, durante le feste, riceva ancora i regali di Natale dal cineasta (qui le sue parole). Anche Jeff Goldblum recentemente ha confessato che, al termine delle riprese del primo Jurassic Park, Spielberg ha regalato a lui e ai suoi colleghi dei velociraptor a grandezza naturale. Secondo alcune fonti, Spielberg ha anche donato una Mazda Miata nuova di zecca a ciascun membro del cast di Always.

Trovate tutte le informazioni su The Fabelmans nella nostra scheda.

FONTE: THR