Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Ryan Gosling ha raccontato un aneddoto dal set di The Fall Guy legato a Emily Blunt.

L’attore ha spiegato di aver “salvato” la sua collega da un’alluvione sul set visto che non si era accorta di nulla.

Vi riportiamo lo scambio tra i due attori qui di seguito:

EMILY BLUNT: Questa storia è assurda. In tuta sincerità, non avevo capito che un monsone era arrivato al campo base. Mi stavo dedicando alla mia meditazione di 22 minuti, e a un certo punto la porta [del camerino] è stata aperta all’improvviso. Sembrava ci fosse un uragano, e Ryan sembrava L’ultimo dei Mohicani: “Devi andartene!”. Stavo meditando, e adesso lui crede che mi dedichi troppo alla meditazione.

GOSLING: Mi sembravi troppo calma. È un problema! Eri troppo zen, vista l’acqua alle ginocchia.

BLUNT: Le roulotte stavano praticamente galleggiando. Mi sembrava strano che il mio autista, Scott, non avesse bussato alla porta per avvisarmi. Stava ascoltando canzoni su Spotify.

GOSLING: Mi sa che la corrente l’aveva risucchiato, avevo visto solo le sue mani in superficie. Un giorno come tanti in Australia. Siamo andati lì per il bel tempo, ed ecco cosa ci siamo ritrovati.

The Fall Guy di David Leitch è arrivato il primo maggio. Nel cast troviamo Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu.

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate