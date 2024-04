Manca sempre meno all’uscita di The Fall Guy, il film di David Leitch con Ryan Gosling ed Emily Blunt che verrà proiettato il 26 aprile per poi uscire in tutti i cinema il 1 maggio.

Durante un’intervista con Screenrant, il regista ha parlato di quanto sia stato importante il contributo di Gosling per plasmare il suo personaggio:

Ryan è stato assolutamente fondamentale per dare forma a questo personaggio. È stato l’unico attore che abbiamo coinvolto sin dalla fase di sviluppo, e all’inizio ci ha detto: “Ehi, sono bravo con il romanticismo. Hai visto Le pagine della nostra vita? Poi ho fatto The Nice Guys, so anche far ridere. Poi ho appena girato questo film, Gray Man, dove mi sono dato da fare con l’azione, ma vorrei tanto che The Fall Guy mi permettesse di usare al completo tutte le mie abilità“.

Ha poi parlato di come il progetto è cambiato nel corso del tempo:

Inizialmente era un noir, un noir ambientato a Los Angeles, ma poi Ryan ha influenzato [la produttrice] Kelly McCormick, e lo stesso ha fatto Emily [Blunt]. Ci sono state tante fonti di ispirazione, ma alla fine abbiamo puntato sul divertimento. Ryan ha suggerito di investire sul romanticismo, mentre Kelly ha trasformato il personaggio di Emily da truccatrice a regista. L’indagine noir è stata poi messa da parte, e con la nostra bolla creativa abbiamo iniziato a sviluppare questa commedia romantica.

The Fall Guy sarà presentato in anteprima nazionale il 26 aprile per poi arrivare in tutti i cinema dal 1 maggio. Nel cast Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu.

