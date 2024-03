La Universal Pictures e la 87North hanno annunciato che The Fall Guy è entrato nel Guinness dei primati durante la produzione del film di David Leitch.

Logan Holladay, stuntman che si è messo alla guida interpretando la controfigura di Ryan Gosling, ha battuto il record per il maggior numero di cannon roll con la sua Jeep Grand Cherokee, un termine con cui ci si riferisce ai ribaltamenti in auto.

Per realizzare lo stunt è necessario mettere un apparato propulsore (simile a un cannone, appunto) al di sotto del veicolo. Quando l’auto raggiunge una certa velocità, l’apparato si avvia sparando con forza dell’aria verso terra, provocando il ribaltamento del veicolo.

Con otto ribaltamenti e mezzo, Holladay ha infranto il precedente record detenuto da Adam Kirley per il film di 007 Casino Royale, fermo a sette.

Per l’occasione, la Universal ha diffuso un dietro le quinte della scena d’azione in questione:

Durante la presentazione del film al SXSW, Gosling ha ricordato gli esordi della sua carriera parlando degli stuntmen: “Da giovane ho recitato in una serie d’azione per ragazzi intitolata Young Hercules, quindi posso dire che è tutta la vita che ho stuntman a farmi da controfigura“.

Ha poi aggiunto:

Nel settore si accetta questa dinamica per cui [gli stuntmen] arrivano sul set, fanno le cose più fiche, rischiano tutto e poi spariscono nell’ombra mentre noi facciamo finta che non siano mai esistiti. Tutti ricevono encomi e riconoscimenti, mentre loro no. Questa cosa finisce oggi.

Gli stuntmen, hanno spiegato, sono come i Vendicatori:

Ci sono voluti otto stuntmen per interpretare il protagonista di Fall Guy, ci sono state volte in cui ho pensato: “È il caso di fare un film quando potremmo rapinare una banca? Questa squadra sarebbe perfetta per delle rapine“. Sembravano gli Avengers, e probabilmente molti di loro li hanno veramente interpretati.

Ryan Gosling and Emily Blunt introduce a screening of #TheFallGuy in Los Angeles pic.twitter.com/vNQ6WZXQTg — The Hollywood Reporter (@THR) March 14, 2024

The Fall Guy sarà presentato in anteprima nazionale il 26 aprile per poi arrivare in tutti i cinema dal 1 maggio. Nel cast Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu.

