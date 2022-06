All’interno si parla delle grandi speranze della Warner Bros. per il progetto grazie all’accoglienza positiva alle proiezioni di prova:

La prossima avventura supereroistica è stata accolta straordinariamente bene nei primi test screening, stando a fonti vicine al film. Dato il trascorso inconsistente della DC Films con i successi, il fatto che The Flash possa conquistare il pubblico non è solo un sollievo, ma anche una necessità.

Le speranze riguardano l’universo più ampio:

Per come la vede lo studio, The Flash è più della solita storia delle origini di un supereroe. Il film, che inizia con Barry Allen che torna indietro nel tempo per impedire l’omicidio di sua madre, spalanca il multiverso, aprendo la strada a Batman di realtà alternative (Keaton e Affleck). Si pensi solitamente ai potenziali spin-off, sequel e film di gruppo che potrebbe ispirare.

Al momento la vera incognita resta Ezra Miller, al centro di una serie di fatti di cronaca per motivi spiacevoli:

C’è una linea temporale in cui Miller finisce per risolvere i suoi problemi a The Flash raccoglie favori di pubblico e critica. Il comportamento di Miller potrebbe certamente indurre la Warner a rendere “The Flash” un progetto unico e basta, ma non è nella sua natura esserlo. A dispetto di tutto, la Warner Bros. rimane entusiasta per The Flash, ritenendolo uno dei più forti progetti della DC.