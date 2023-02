The Flash: il CEO della Warner ha visto il film ed è convinto che sia grandioso

A giugno arriverà nei cinema The Flash, il cinecomic della Warner diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton e anche se la prima proiezione pubblica avverrà alla CinemaCon di Las Vegas (ECCO TUTTI I DETTAGLI), David Zaslav, il CEO della Warner, ha già potuto vedere il cinecomic. E, all’assemblea sui dati fiscali della compagnia, ha potuto esprimere tutto il suo entusiasmo per il progetto.

Parlando della pellicola, Zaslav ha detto:

Siamo anche molto emozionati per la release dei film DC di quest’anno a cominciare da Shazam nelle prossime settimane che sarà seguito da The Flash che James Gunn ha definito come uno dei più grandi film di supereroi mai fatti, un capolavoro. L’ho visto e l’ho amato. È davvero wow. Non vedo l’ora che arrivi nei cinema a giugno.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di The Flash:

In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi… A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato … malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?