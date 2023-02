The Flash: il film verrà proiettato integralmente alla CinemaCon

C’è molta attesa per The Flash, il cinecomic della Warner diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton. C’è attesa per via delle controversie e dei problemi legali in cui è incappato Ezra Miller, c’è curiosità per il ritorno dei due Batman dei poc’anzi citati Ben Affleck e Michael Keaton, c’è interesse nello scoprire come la pellicola andrà eventualmente a influenzare i progetti futuri dei neonati DC Studios di James Gunn e Peter Safran. Il tutto senza considerare la voglia di verificare se le roboanti indiscrezioni che vedono una Warner Bros convinta di avere fra le mani un nuovo Cavaliere Oscuro siano fondate o meno (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Da programma, The Flash uscirà nei cinema italiani il prossimo 14 giungo, ma, a quanto pare, gli esercenti statunitensi che interverranno come ospiti alla CinemaCon 2023 di Las Vegas – che si svolgerà dal 24 al 27 aprile – avranno la possibilità di gustarselo in forma integrale durante l’evento che verrà organizzato dalla Warner Bros.

Come già accaduto lo scorso anno con la proiezione di Top Gun: Maverick, anche quest’anno la manifestazione avrà modo di proporre in anteprima la proiezione integrale di uno dei blockbuster più attesi dell’anno.

Chiaramente, seguiremo con estrema attenzione la cosa e gli eventuali feedback che arriveranno online fra qualche settimana.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di The Flash:

In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi… A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato … malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?

The Flash sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 14 giugno 2023.

FONTE: The Hollywood Reporter