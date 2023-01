The Flash: la Warner sarebbe convinta di avere in mano un nuovo Cavaliere Oscuro

Nonostante gli innumerevoli incubi di PR causati nei mesi scorsi da Ezra Miller e malgrado gli ultimi terremoti aziendali post fusione con Discovery, la Warner sembra convinta che The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti, possa essere ai livelli de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

L’indiscrezione è contenuta in un approfondimento che Variety ha dedicato alle pellicole in uscita nel 2023 che hanno particolari ambizioni al box-office.

Nel pezzo possiamo leggere:

Il regista Andy Muschietti è ancora molto hot grazie al successo dei due capitoli di IT, ci sono Michael Keaton e Ben Affleck che tornano nei panni di Batman, la trama dovrebbe parlare di multiversi e viaggi nel tempo, due degli argomenti più caldi in materia di narrazione supereroistica. Gli insider dello studio non sono così emozionati per una pellicola di supereroi dai tempi dell’uscita dei lungometraggi del Cavaliere Oscuro. Tutto di The Flash sembra indicare che sarà un grande successo dell’estate 2023.