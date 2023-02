The Flash: guarda il trailer del Super Bowl 2023 con Ezra Miller e Michael Keaton

Come promesso, è arrivato in occasione del Super Bowl 2023 il primo trailer di The Flash, il cinecomic DC di Andy Muschietti con Ezra Miller e con Michael Keaton di ritorno nei panni di Batman.

Il trailer riserva un mucchio di sorprese, mostrando il ritorno di Michael Shannon nei panni del generale Zod e di Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne. Nel finale vediamo poi Sasha Calle nelle vesti di Supergirl.

Per l’occasione, ecco anche la nuova sinossi che svela alcuni dettagli della trama:

In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun supereroe a cui rivolgersi… A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato … malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale.

Nel condividere il trailer, James Gunn ha commentato: “Amo davvero tanto questo film, non vedo l’ora che possiate vederlo!“.

I love this movie so much. Can’t wait for you all to see it. #TheFlashMovie pic.twitter.com/T893TNA99e — James Gunn (@JamesGunn) February 12, 2023

The Flash uscirà il 16 giugno, in Italia arriverà il 14 giugno.

Trovate tutte le informazioni su The Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda: cosa ne pensate del primo trailer?

