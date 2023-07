The Flash

È da poco disponibile la versione digitale di The Flash, il cinecomic DC con Ezra Miller approdato nelle sale a metà giugno, e così i fan hanno già cominciato a esaminare con attenzione i contenuti speciali dell’edizione digitale della pellicola di Andy Muschietti.

Tra questi è presente quella che a tutti gli effetti sembra la scena dei titoli di coda alternativa inizialmente prevista.

Nei pani originali, infatti, The Flash doveva rappresentare un vero e proprio reset per l’Universo Cinematografico DC: l’idea era puntare a un cross-over alla Crisi sulle Terre Infinite.

Nella sequenza, il Bruce Wayne di Ben Affleck si sarebbe messo in contatto con Barry da un altro universo mettendolo in guardia sul futuro e in vista proprio di un evento cross-over.

Nelle immagini seguenti vediamo Affleck intento a girare la scena in questione:

The Flash di Andy Muschietti è arrivato al cinema il 15 giugno.

