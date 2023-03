The Flash: gli ex registi parlano del loro addio al progetto

In occasione di un’intervista con Variety al SXSW, Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno parlato del loro addio alla lavorazione di The Flash, avvenuta per le tipiche divergenze creative.

“Sono state quelle divergenze a farci decidere a un certo punto di andarcene” ha spiegato Daley.

“Se la nostra sensazione è che ai piani alti non siano della nostra stessa idea nel realizzare un film, non ci piace iniziare guerre” ha aggiunto Goldstein. “Quindi meglio tagliare i ponti e andarsene“.

Daley ha poi aggiunto:

La nostra idea era di realizzare un film di supereroi dove in gioco non c’era proprio la fine del mondo. Volevamo mostrare [Barry] impegnato a capire i suoi poteri e a portare avanti una vita complicata. Più si ritrae un supereroe in modo imperfetto, meglio è perché tutto ruota attorno a come si possa rendere imperfetto qualcuno che di fatto è fisicamente perfetto.

Goldstein ha poi aggiunto che c’erano stati degli incontri con Ezra Miller, ma che alla fine le visioni non erano “allineate” e ha concluso:

Hanno preso quello a cui avevamo iniziamo a lavorare e lo hanno rielaborato in un film davvero divertente e intenso. Siamo felici di come sia andata alla fine.

