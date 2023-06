Nelle ultime ore si è diffuso a macchia d’olio su Twitter e TikTok un video incentrato sul presunto cammeo mancato del Batman di Christian Bale in The Flash.

Protagonista del video è Kevin Smith in un estratto dal suo podcast in cui dice che “la Warner Bros. ha chiesto a Christian Bale [di tornare in The Flash] per mesi e mesi, sperando che alla fine accettasse, ma lui ha detto di no, perciò si sono detti: ‘Scegliamo un altro Batman’ e hanno preso George Clooney“.

Come precisato dall’attore e regista, alla clip manca un passaggio cruciale: “Quello che manca da questa clip di Fat Man Beyon è il pezzo in cui dico: ‘Credo ci sia un mondo’ e ‘La sensazione è che’. Erano congetture, non informazioni dall’interno“.

What’s missing from this Fat Man Beyond clip is when I said “I think there’s a world” and “It feels like”.

It was just conjecture,

not inside information.

Here’s an actually credible @THR article by @Borys_Kit about how that cameo was shot 6 months ago: https://t.co/Ox72UJ6LXJ https://t.co/yYFX9l01Gf — KevinSmith (@ThatKevinSmith) June 25, 2023

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

Classifiche consigliate