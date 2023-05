A un mese dall’uscita di The Flash nei cinema di tutto il mondo, e dopo che il film è stato mostrato in anteprima ai fortunati partecipanti alla CinemaCon di Las Vegas e al Napoli Comicon, ecco arrivare online le prime due tracce ufficiali della colonna sonora.

Le musiche del film sono composte da Benjamin Wallfisch (Blade Runner 2049, It, Shazam!), queste tracce si intitolano rispettivamente “Worlds Collide” e “Run” e sono disponibili per il download digitale e lo streaming. Verranno incluse nell’album della colonna sonora, che uscirà il 16 giugno.

Wallfisch descrive “Worlds Collide” come un passaggio importante, ascoltato nel climax del film, che presenta un nuovo tema che rappresenta la fusione/l’incontro di ere passate e presenti della DC:

‘Worlds Collide’ è un brano su cui io e Andy (Muschietti) abbiamo lavorato – probabilmente più di 50 volte – per ottenere il giusto equilibrio, anche mentre l’orchestra lo stava registrando. Le idee incredibilmente creative di Andy hanno comportato l’aggiustamento della musica e dei musicisti in tempo reale. Il brano si basa su una progressione di accordi in cui le voci esterne si muovono l’una verso l’altra, quasi attirate da una potente forza gravitazionale, mentre continuano a crescere in intensità. All’apice, ci sono circa 17 strati di orchestra che suonano insieme – probabilmente oltre 1000 musicisti! È stato uno di quei momenti in cui dovevamo ‘puntare in alto o lasciar perdere’ per eguagliare la grandezza di ciò che i fan vedranno sullo schermo!