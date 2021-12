Che aspetto avràcon il costume di Batman in? Un fan esperto di calchi e sculture ha realizzato un calco di Michael Keaton con indosso l’iconico casco del vigilante di Gotham.

Un fugacissimo sguardo al Batman di Keaton era presente nel primo teaser di The Flash mostrato durante il DC Fandome, ma per averne uno più ravvicinato dovremo attendere con tutta probabilità il primo trailer effettivo.

Le riprese di The Flash sono partite ad aprile e terminate a metà ottobre 2021.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton. Il film vedrà anche il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. Nel curriculum del musicista troviamo anche il prossimo Mortal Kombat, Blade Runner 2049, Shazam!, Annabelle 2: la creazione e La cura dal benessere.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 4 novembre 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice anche di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

